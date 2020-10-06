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İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesinde kış hazırlığı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Durhasan Mahallesinde bulunan İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki 5 dönümlük araziye kışlık sebze ekimi gerçekleştirdi.İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, verim kapasitesini artırmak ve toprağın ihtiyaç duyduğu vejetasyon süresini başlatmak adına İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki 5 dönümlük araziye erkenden ekim işlemlerini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Durhasan Mahallesinde bulunan İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki 5 dönümlük araziye kışlık sebze ekimi gerçekleştirdi.
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, verim kapasitesini artırmak ve toprağın ihtiyaç duyduğu vejetasyon süresini başlatmak adına İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki 5 dönümlük araziye erkenden ekim işlemlerini gerçekleştirdi. Toprak hazırlığı, gübreleme ve tesviyesi yapılan Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki arazide; kıvırcık, roka, maydanoz, tere, dereotu, turp, kırmızı pancar, karalahana, pazı ve ıspanak olmak üzere 10 çeşit sebzeyi toprakla buluşturdu.
İzmit Belediyesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nden alınan ürünler paketlenerek alt gelir seviyesine sahip olan ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden destek alan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. 5 dönümlük araziye yapılan ekimleri İzmit’in alt gelire mensup vatandaşlarına ücretsiz olarak ulaştıran İzmit Belediyesi, kentte aşsız ev bırakmıyor.

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