İzmit Belediyesi ticari taksileri dezenfekte edecek

İzmit Belediyesi, bugün hizmet vermeye başlayan kullandığı ticari taksileri dezenfekte edecek.

İzmit Belediyesi, korona virüse karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te bulunan taksiler, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında dezenfekte edilecek. İzmit Belediyesi, korona virüse karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında taksileri Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında dezenfekte edecek.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek dezenfeksiyon işlemi ile vatandaşlar ve taksi şoförleri daha güvenli şekilde yolculuk yapabilecekler.

