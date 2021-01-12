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İzmit Belediyesi, toprak mahsullerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

12.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi, toprak mahsullerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

İzmit Belediyesi, tarımsal uygulama bahçelerinde ürettiği mahsulleri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.Hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda malzemelerinin yanı sıra Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal uygulama bahçelerinden toplanan sebze ve meyveler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

İzmit Belediyesi, tarımsal uygulama bahçelerinde ürettiği mahsulleri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.
Hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda malzemelerinin yanı sıra Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal uygulama bahçelerinden toplanan sebze ve meyveler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün tarımsal uygulama bahçesinden mevsimsel olarak hasat ettiği ürünler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Kardeş Eller platformu üzerinden sosyal yardım başvurusunda bulunan ve ihtiyaç durumu kurul kararınca tespit edilen ailelerin, aylık temel besin ihtiyaçlarının karşılandığı Gıda Bankası üzerinden yüzlerce vatandaşa yardım eli uzatılıyor.

İzmit Belediyesi, toprak mahsullerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

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