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İzmit Belediyesi toprak yoldaki ulaşım problemini çözdü

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

İzmit genelinde üst yapı çalışmalarına tempo veren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Özvatan Sokak’a beton yol yaparak, sokak sakinlerinin toz çilesine son verdi.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde beton yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmit Belediyesi toprak yoldaki ulaşım problemini çözdü

İzmit genelinde üst yapı çalışmalarına tempo veren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Özvatan Sokak’a beton yol yaparak, sokak sakinlerinin toz çilesine son verdi.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde beton yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi Mevlana Caddesi Özvatan Sokak’ta daha önce toprak olan güzergahı beton yol yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu 300 metre uzunluğundaki toprak yol, beton dökülerek kullanıma açıldı.
Ekiplerinin, Özvatan Sokak’ta yaptığı 7 metre genişliğindeki beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Daha kullanışlı ve yeni bir ulaşım yoluna kavuşan Fatih Mahallesi sakinleri de özverili çalışmalarından ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.

İzmit Belediyesi toprak yoldaki ulaşım problemini çözdü

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Gebze
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Golcuk
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Basiskele
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