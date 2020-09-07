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İzmit Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı öğrencilerini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.09.2020 19:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından Kandıra Sarısu’da yapımı tamamlanan Sarısu Gençlik Kampı, Türk Eğitim Vakfının (TEV) burs verdiği üniversite öğrencilerini ağırladı.TEV’in burs verdiği 18 üniversite öğrencisi, İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karadeniz’in incisi Sarısu Gençlik Kampı’nda güzel bir hafta sonu geçirerek stres attı.

İzmit Belediyesi tarafından Kandıra Sarısu’da yapımı tamamlanan Sarısu Gençlik Kampı, Türk Eğitim Vakfının (TEV) burs verdiği üniversite öğrencilerini ağırladı.
TEV’in burs verdiği 18 üniversite öğrencisi, İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karadeniz’in incisi Sarısu Gençlik Kampı’nda güzel bir hafta sonu geçirerek stres attı. Sarısu Gençlik Kampı’nın kano, tracking, dart, pedalboard, yoga, plaj voleybolu ve ateş başında sohbet gibi birbirinden keyifli imkanlarından yaralanan öğrenciler, daha önce deneyimlemedikleri sporları da İzmit Belediyesi sayesinde deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşadı.
TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt, Sarısu Gençlik Kampı’nda çok keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek kendilerini ağırlayan İzmit Belediyesine teşekkür etti. Kurt, Sarısu Gençlik Kampı’nın sosyal ve sportif bakımdan çok güzel imkanlara sahip olduğunu belirterek, eğitmenler eşliğinde yapılan kano, tracking, dart, pedalboard ve yoga gibi birçok aktivitenin öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

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