İzmit Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve sağlık kiti ulaştırıyor

İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı proje kapsamında vatandaşlara maske ve sağlık kiti dağıtmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadelede ederek vatandaşların yanında olan İzmit Belediyesi, hane hane gezerek sağlık kiti dağıtımını sürdürüyor. İçerisinde İzmit Belediyesi Dikimevi’nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, dezenfektan, kolonya ve sabun yer alan sağlık kiti seti Arızlı Toki Konutları sakinlerine ulaştırıldı. Sağlık kiti setleri Arızlı Toki Konutları sakinlerine İzmit Belediye Meclisi üyesi Süleyman Şen ve belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. Hanelerin tek tek gezilerek ilk elden ulaştırıldığı sağlık kitlerini teslim alan bölge sakinleri İzmit Belediyesi ekiplerine bu zorlu günlerde verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiler.

