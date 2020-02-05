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İzmit Belediyesi vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, vatandaşlarını kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.Her hafta ayrı bir müzik grubunun Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştuğu ‘Sadece Müzik’ etkinlikleri kapsamında Pembe Berjer Akustik Session müzik grubu, 7 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde İzmitlilerle bir araya gelecek.Gitar vokalde Eyüp Bağdat, flüt trompette Ulaş İskenderoğlu yer aldığı Pembe Berjer Akustik Session Müzik Grubu katılımcılarına unutulmaz bir müzik ziyafetinin yaşatacak.

İzmit Belediyesi, vatandaşlarını kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Her hafta ayrı bir müzik grubunun Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştuğu ‘Sadece Müzik’ etkinlikleri kapsamında Pembe Berjer Akustik Session müzik grubu, 7 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde İzmitlilerle bir araya gelecek.
Gitar vokalde Eyüp Bağdat, flüt trompette Ulaş İskenderoğlu yer aldığı Pembe Berjer Akustik Session Müzik Grubu katılımcılarına unutulmaz bir müzik ziyafetinin yaşatacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen konsere tüm İzmitlileri davet etti.

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Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Duru Eczanesi
Darica
Neşe Eczanesi
Gebze
Filiz Eczanesi
Korfez
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
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