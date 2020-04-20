İzmit Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını kapılarına götürdü

Sokağa çıkma yasağında iki gün boyunca gece gündüz mesai yapan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların acil ihtiyaçlarını adreslerine iletti.

Korona virüs sebebi ile ilan edilen ve hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev başındaydı. İzmit Belediyesine ulaşarak ilaç ve erzak gibi acil ihtiyaçlarının alınması gerektiğini ileten vatandaşların yardımına İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri koştu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı süresi boyunca gelen talepler doğrultusunda kent genelinde vatandaşların acil ihtiyaçlarını adreslerine iletti. İlaç, ekmek, bebek bezi, süt, bebek maması gibi acil ihtiyaçları adreslerine teslim eden zabıta ekiplerine vatandaşlar bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

