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İzmit Belediyesi ve AÇEV, Baba Destek programlarını sürdürüyor

İHA İHA
10.05.2024 11:43
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İzmit Belediyesi ve AÇEV ortaklığında belli aralıklarla düzenlenen Baba Destek Programlarının tanıtım toplantısı çocukları Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 babanın katılımıyla gerçekleşti.

İzmit Belediyesi ve AÇEV, Baba Destek programlarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile Baba Destek Programının tanıtım toplantısı gerçekleşti. AÇEV Psikolojik Danışman Muharrem Köse tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına çocuğu Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 baba katılım sağladı. Tanıtım toplantısında, 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Baba Destek Programı, çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programı olarak dikkat çekiyor. Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı programda, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeleri için babalarda davranış değişikliği oluşturması hedefleniyor.

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