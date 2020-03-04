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İzmit Belediyesi veteriner alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, veteriner alımı için internet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak.İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere veteriner alacak.

İzmit Belediyesi, veteriner alımı için internet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak.
İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere veteriner alacak. Belediye, İzmit’teki sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının hastalık, sakatlık ve yaralarının teşhisi, gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi, hayvan sağlığının korunması için önlem alınmasını sağlayacak ve tam zamanlı görev yapabilecek veteriner alınacağına dair ilan yayınladı. Personel alımı için müracaatlar 04-11 Mart tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar 13 Mart Cuma günü yine internet adreslerinden duyurulacak. Sınavda başarı gösteren adaylar mülakata çağırılacak. Yazılı sınav 16 Mart Pazartesi günü, sözlü mülakat ise 23 Mart Pazartesi günü yapılacak.

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