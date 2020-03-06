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İzmit Belediyesi ziraat mühendisi alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla ziraat mühendisi alınacağını açıkladı.İzmit Belediyesi, liyakat usulüne göre personel alımı ilanlarına bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Mühendisi alınacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi ziraat mühendisi alacak

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla ziraat mühendisi alınacağını açıkladı.
İzmit Belediyesi, liyakat usulüne göre personel alımı ilanlarına bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Mühendisi alınacağını açıkladı. Belediye, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma ve üretim konularında çalışmalarda bulunan tam zamanlı görev yapabilecek bir personelin alınacağına dair ilan yayınladı. Personel alımı için müracaatlar 10 Mart tarihine kadar İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların duyurusu 13 Mart 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden açıklanacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından yazılı sınav 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da, sözlü mülakat ise 24 Mart Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

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