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İzmit Belediyesinde kadın istihdamı sürüyor

12.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesinde kadın istihdamı sürüyor

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi’nde 2 kadın nikâh memuru göreve başladı.İzmit Belediyesi, toplumda kadının her meslek grubunda yeri olduğunu göstermek amacıyla kadın istihdamı projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi’nde 2 kadın nikâh memuru göreve başladı.
İzmit Belediyesi, toplumda kadının her meslek grubunda yeri olduğunu göstermek amacıyla kadın istihdamı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Hürriyet öncülüğünde bu projeye bir yenisi daha eklendi. Proje kapsamında Evlendirme Birimine 2 kadın nikâh memuru göreve getirilerek evlilik için başvuran çiftlerin başvuru kabullerini ve nikâh akitleri işlemlerini yapmaya başladı.
Kendi bünyesinde kadın zabıta, kadın temizlik görevlisi ve kadın şoför alımları yapan İzmit Belediyesinde son olarak 2 kadın nikâh memuru görevlerine başladı. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, daha çok kadının kente dokunması için projelerine devam edecek.

İzmit Belediyesinde kadın istihdamı sürüyor

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