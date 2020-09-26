YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesinden Alikahya’da 8 sokakta birden asfalt mesaisi

İzmit Belediyesinden Alikahya’da 8 sokakta birden asfalt mesaisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alikahya Fatih Mahallesi’nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta birden komple asfalt çalışmasında ilk asfalt dökümü yapıldı.İzmit Belediyesi kent genelinde ki yoğun asfalt mesaisine bir yenisini daha ekledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alikahya Fatih Mahallesi’nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta birden komple asfalt çalışmasında ilk asfalt dökümü yapıldı.
İzmit Belediyesi kent genelinde ki yoğun asfalt mesaisine bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oldukça yıpranan ve yıllardır bakımı yapılmayan Alikahya Fatih Mahallesi’nde birbirleriyle bağlantısı bulunan 8 sokakta birden asfalt çalışmasına başladı. Ön hazırlığı tamamlanan sokaklarda ilk asfalt dökümü gerçekleştirildi.1 haftada tamamlanmasını beklenen çalışmaların sonucunda Çeliksoy Sokak, Sancar Sokak, Dumanlı Sokak başta olmak üzere Cem Sultan Sokak, Subaşı Sokak, Canlı Sokak, Gölhisar Sokak ve Akdere Sokak ile birlikte toplam 8 sokağın çehresi değişecek. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği sokaklarda 2 bin 540 metre uzunluğunda yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:57
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Su Eczanesi
Gebze
Gebeş Eczanesi
Kandira
Saygılı Eczanesi
Izmit
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Gülten Eczanesi
Golcuk
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak
İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.