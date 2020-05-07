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İzmit Belediyesi’nden bozulan yollara anında müdahale

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen taleple doğrultusunda asfaltlama ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonuna hızlı giren İzmit Belediyesi, kent genelinde yaşanan eksikliklere anında müdahale ediyor.

İzmit Belediyesi yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen taleple doğrultusunda asfaltlama ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonuna hızlı giren İzmit Belediyesi, kent genelinde yaşanan eksikliklere anında müdahale ediyor. Bozulan yolları tespit eden veya vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler yolların onarım, bakım ve asfaltlama gibi işlemlerini gerçekleştirerek, eksiklikleri gideriyor. Bu doğrultuda çalışan ekipler, kentin her noktasında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Güneş Caddesi’nin Bekirdere ile Şirinevler bölgesinde oluşan bozukluklar için önce gerekli onarımı sağladı, ardından ise yama asfalt yaparak bölge halkının hizmetine sunuldu. Ayrıca Tavşantepe Mahallesi, Kadıköy Mahallesi Hayri Koca Sokak, Yahya Kaptan Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi, Günaydın Sokak, Hanımeli Sokak ve Şebnem Sokak üzerinde yama asfalt yapılarak vatandaşın kullanımına sunuldu.

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