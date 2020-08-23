İzmit Belediyesi’nden çalışanlarına ‘iç denetim’ çalıştayı

İzmit Belediyesi, tüm birimlerin katılımı ve Türkiye Kalite Derneği iş birliğiyle ‘İç Denetim Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi ve KAL-DER iş birliğinde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen ‘Süreç Çalıştayı’nın ardından, belediyenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan İç Kontrol Sisteminin daha işler hale gelebilmesi amacıyla ‘İç Denetim Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan yardımcıları, birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda İzmit Belediyesinin ana organizasyon yapısı ve alt süreçleri üzerine değerlendirilmeler yapıldı. Organizasyon içinde yatay ve dikey olarak performans gelişimi, hizmet kalitesinin gelişimi üzerine grup çalışmaları gerçekleştirilirken, organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri tartışılarak iyileştirme çalışmaları masaya yatırıldı.

Yakın tarihte ilgili birimlerin katılacağı beş ayrı çalıştay ile KAL-DER iş birliğinde iç denetim ve süreç yönetimi çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

