İzmit Belediyesinden çocuklara sürpriz

İzmit Belediyesi destek verdiği Hz. Ömer Camii Kuran Kursu’nda eğitim gören çocuklara sürpriz hazırladı.

İzmit Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye son olarak Akpınar TOKİ Konutları bölgesinde bulunan Hz. Ömer Camii Kuran Kursu’nda eğitim alan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için güzel bir sürpriz hazırladı. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen çocukların masasına oyuncak bırakarak çocukların yüzünü güldürdü.

Çocukların eğitim aldığı kursta ekiplerin yaptığı mutfak dolaplarını inceleyen ve ertesi günü geldiklerinde çocukları oyuncakların karşılamasını istediğini belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Onlara aldıkları eğitim arasında küçük bir sürpriz yapmak istedik. Yüzlerinde bir nebze gülümseme oluşturabileceksek ne mutlu bize. Ayrıca çocuklarımız için her şeyin sağlıklı olabilmesi adına incelemelerimizi de yaptık. Her şey onların iyiliği için” dedi.



