İzmit Belediyesi’nden dans kursu

İzmit Belediyesi sanat çalışmaları kapsamında özel eğitmenler tarafından verilecek dans kursu düzenliyor.

İzmit Belediyesi dans tutkunlarını alanında uzman eğitmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Memhet Ali Paşa’da açılacak olan dans kursu başvuruları 20 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm herkesin başvurabileceği dans eğitimleri özel eğitmenlerle yapılacak. Başvurmak isteyen vatandaşlar, formlarını İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok (Kültür Müdürlüğü) içerisinden temin edebilecek. Haftada 2 gün, 2 ders şeklinde eğitim verecek olan eğitmenler, yarışmacıları bir sene boyunca hazırladıktan sonra çeşitli festival, yarışma ve sanat gecelerine katılacaklarını belirtti.

