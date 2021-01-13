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İzmit Belediyesinden ebeveynlere farkındalık eğitimi

13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesinden ebeveynlere farkındalık eğitimi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ebeveynlere yönelik online farkındalık semineri düzenleyecek.İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, anne-babalara farkındalık semineri düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ebeveynlere yönelik online farkındalık semineri düzenleyecek.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, anne-babalara farkındalık semineri düzenleyecek. Seminer 16 Ocak Cumartesi saat 14.00’da online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecek. İki oturum olarak planlanan seminerin ikinci oturumu ise 30 Ocak Cumartesi saat 14.00’da yapılacak.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde Psikolog Seyhan Yalım Türkmen tarafından gerçekleştirilecek olan Anne-Baba Farkındalık Çalışmasında, çocuklar hakkında doğru bilinen yanlışlar konuşulacak. Ebeveynlik dinamiklerinde çocuklarına yönelik nasıl davranmaları gerektiği ve çocuklara nasıl sınırlar koyabileceklerini; ‘kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar’ diyen Gary Landert’in çocuk merkezli oyun terapisi kuramına göre bilgilendirme çalışması yapılacak.
“Çocuğumun öfke nöbetlerinde ne yapacağımı bilemiyorum”, “Çocuğum çok inatçı”, “Elinden bilgisayarını alamıyorum”, Çocuğumun yemek saatleri benim için kâbusa dönüyor”, “Sürekli ağlayarak isteklerini söylüyor”, “Ona sorumluluklarını yaptıramıyorum”, “Sürekli kardeşiyle kavga ediyor”, Onun hırçınlıklarıyla baş edemiyorum” diyen ve buna benzer sorunlar yaşayan ebeveynler için düzenlenecek olan seminere katılım sağlamak isteyenler 311 60 30 numaralı telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabilecek.
Öte yandan İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici sürekli avukat alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenlerin belediyenin internet adresi üzerinden müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

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