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İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, öğrencilere 100 tablet, 20 GB internet paketi ve binlerce liralık kırtasiye kartı da dağıtacaklarının açıkladı.Öğrencilere yönelik birçok projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle online olarak devam eden yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere bu kez de eğitim paketi dağıtmaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, öğrencilere 100 tablet, 20 GB internet paketi ve binlerce liralık kırtasiye kartı da dağıtacaklarının açıkladı.
Öğrencilere yönelik birçok projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle online olarak devam eden yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere bu kez de eğitim paketi dağıtmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin, korona virüs nedeniyle online olarak devam eden eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen İzmit Belediyesi, 100 adet tablet bilgisayar, bin kişiye kırtasiye desteği ve 2 bin kişiye 20 GB internet paketi internet erişiminden oluşan destek paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Bunun yanında belediyenin internet sitesi üzerinden vatandaşların kullanmadığı tablet ve diz üstü bilgisayarlar toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Tablet, kırtasiye malzemeleri ve internet hizmetini içeren eğitim yardımları, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı, eğitim yardımı talebi olan ailelerin eğitim çağındaki çocukları için yapılacak. İzmit Belediyesi, daha önceden belediyeye başvurup Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonrası desteğe uygun görülen vatandaşların çocuklarına verilecek.
İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde verdiği desteğin dışında, ihtiyaç sahibi vatandaşları, hayırseverlerle buluşturduğu Kardeş Eller Projesi üzerinden de, İzmitliler birbirine destek olmaya devam edecek. Eğitim desteği ihtiyacı olan vatandaşlar, İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği İzmit kardeş eller internet sitesine girip “Destek almak istiyorum” butonundan başvuru yapabilecek. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar da yine aynı şekilde internet adresinden “Destek vermek istiyorum” butonuna basarak, İzmit Belediyesinin kurduğu yardım köprüsü üzerinden, ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunabilecek.

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