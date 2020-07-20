YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-14 yaş yaş aralığındaki çocukları için ‘İzmit Kart’larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik maddi destek sağladı.

İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-14 yaş yaş aralığındaki çocukları için ‘İzmit Kart’larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik maddi destek sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaparken kullandığı ‘İzmit Kart’lara yüklenen giyim desteği ücreti ile Kurban Bayramı öncesi aileler, çocukları için belirlenen mağazalarda giyim alışverişi yapabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:34
Yatsı
22:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Deva Eczanesi
Izmit
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Petek Eczanesi
Gebze
Demet Eczanesi
Korfez
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.