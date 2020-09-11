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İzmit Belediyesinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON’a işbirliği ziyareti

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri, İstanbul’un kent mimarisine yön veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON’a ziyarette bulunarak şirket yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundular.İzmit Belediyesi, deneyim ve teknolojiyi kullanarak İstanbul’da alt yapı ve üst yapı çalışmalarında faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTON’a ziyarette bulundu.

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri, İstanbul’un kent mimarisine yön veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON’a ziyarette bulunarak şirket yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundular.
İzmit Belediyesi, deneyim ve teknolojiyi kullanarak İstanbul’da alt yapı ve üst yapı çalışmalarında faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTON’a ziyarette bulundu. İstanbul’un kent mimarisine yön veren İSTON ziyaretini gerçekleştiren heyette İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Cem Güler, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu, Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can ile Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç yer aldı.
Ziyarette İzmit Belediyesi heyetini İSTON yetkilileri karşıladı. İSTON’un tesislerinde gerçekleşen ziyarette yapılan incelemeler sonrasında İzmit’in kent mimarisine etki edecek üst yapı çalışmaları ve kentin çehresini değiştirecek projeler için fikir alışverişinde bulunuldu.

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