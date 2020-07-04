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İzmit Belediyesi’nden konservatuar adaylarına ücretsiz hazırlık kursu

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerindeki tiyatro bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adaylara sınav öncesi ücretsiz hazırlık kursu hizmeti verecek.İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuar fakültelerindeki tiyatro bölümü özel yetenek sınavları öncesi, sınava girmek isteyen öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.

İzmit Belediyesi, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerindeki tiyatro bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adaylara sınav öncesi ücretsiz hazırlık kursu hizmeti verecek.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuar fakültelerindeki tiyatro bölümü özel yetenek sınavları öncesi, sınava girmek isteyen öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor. Özel yetenek sınavı adayları, İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kursta, diksiyon, sahne hazırlığı, genel kültür, dans, ses ve şan dahil birçok konuda eğitim alabilecek.
13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan kurs, Mehmet Ali Paşa’da bulunan Sahne Sanatları Merkezi ve Belsa Plaza B Blok’ta gerçekleşecek. Tiyatro bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adaylar için düzenlenecek olan kurs, korona virüs önlemleri nedeniyle yeni normalleşme dönemine uygun olarak planlanacak. 3’er kişilik gruplar halinde gerçekleşecek olan kursta üniversitelerin ilgili bölümlerine dair bilgilendirilmeler de yapılacak.

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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
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