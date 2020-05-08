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İzmit Belediyesi’nden kuaförlere ihtiyaç kolisi desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi salgın sürecinde kepenk kapatmak zorunda kalan Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine gıda kolisi dağıttı.İzmit Belediyesi, korona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen meslek gruplarına Ramazan ayında da ihtiyaç kolisi desteğini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi’nden kuaförlere ihtiyaç kolisi desteği

İzmit Belediyesi salgın sürecinde kepenk kapatmak zorunda kalan Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine gıda kolisi dağıttı.
İzmit Belediyesi, korona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen meslek gruplarına Ramazan ayında da ihtiyaç kolisi desteğini sürdürüyor. 11 Mayıs’ta sınırlı hizmetle kapılarını açmaya hazırlanan Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı tüm salonları dezenfekte eden İzmit Belediyesi, bu kez oda üyelerine ihtiyaç kolilerini teslim etti. İşletme sahipleri ihtiyaç kolilerini, kendilerine telefonda iletilen saat aralığında oda binasına gelerek İzmit Belediyesi ekiplerinden teslim aldı.
Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yavuz Doğar, İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederek, “11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan tüm işletmelerimiz belediyemizin ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Şimdi de ihtiyaç kolisi desteğini aldık. Bu zor süreçte bizleri hep destekleyen Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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İmsak
04:01
Sabah
05:43
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Sahil Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ezgi Eczanesi
Derince
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
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