YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs ile mücadelede gece gündüz sahada çalışan personele moral primi verileceğinin müjdesini verdi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, personeline prim verileceğini açıkladı.

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs ile mücadelede gece gündüz sahada çalışan personele moral primi verileceğinin müjdesini verdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, personeline prim verileceğini açıkladı. İzmit’in tüm mahallelerinde ve sokaklarında, sosyal yaşam alanlarında, park ve bahçelerde, pazar alanlarında durmaksızın çalışmalarını sürdüren personele moral primi verileceği açıklandı. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hepimizin sağlığını tehdit eden bu virüse karşı büyük bir özveriyle gece gündüz durmaksızın fedakarca çalışan, mesai harcayan kıymetli personelimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onların yükünü bir nebze olsun dışarıda bulunduğunuz zamanlarda çevre temizliğine dikkat ederek hepimiz hafifletebiliriz. Belediye olarak bizlerde üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
“Korona virüse karşı kentimizi koruyan sahadaki görevli personellerimize olan vefa borcumuzu belki bir nebze de olsa yerine getirebilmek adına moral primi vereceğiz” diyen Başkan Hürriyet, “Tüm İzmit adına bu fedakar arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu fedakarca çalışmanın içerisinde yer alan tüm personelimizle var gücümüz ile sahada olmaya devam edeceğiz. İzmit’imiz, sizlerin sağlık dolu kalabalığıyla yeniden dolup taşacak yeniden gülümseyecek. Moral bozmak yok. Yeter ki tedbiri, dayanışmayı elden bırakmayalım. Sağlıkla kalın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Gültekin Eczanesi
Gebze
Atun Eczanesi
Izmit
Yaren Eczanesi
Korfez
Burak Eczanesi
Gebze
Özkan Eczanesi
Izmit
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Nilüfer Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit caddeleri renklendiriliyor

İzmit caddeleri renklendiriliyor

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Sabri Yalım Parkı Bakımdan Geçti

Sabri Yalım Parkı Bakımdan Geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.