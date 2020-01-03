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  4. İzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen işçiler hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen işçiler hakkında açıklama

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu, belediye bünyesinde bulunan 67 sözleşmeli personelden 26’sının sözleşmesinin yenilenmemesi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu belediye toplantı odasında sözleşmeleri yenilemeyen işçiler ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu, belediye bünyesinde bulunan 67 sözleşmeli personelden 26’sının sözleşmesinin yenilenmemesi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu belediye toplantı odasında sözleşmeleri yenilemeyen işçiler ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında belediye bünyesinde bulunan 67 sözleşmeli personelin 26’sının sözleşmesinin neden yenilenmediği konusu hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Bu süreç seçim dönemine kadar uzanan bir süreçtir. O dönem başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’te bu konuya dikkat çekip, kaygılarını dile getirmişti. Dolayısıyla göreve geldikten sonrada bu konuda gerekli çalışmalar başlatıldı. Baktığımız zaman 67 kişiyi kapsayan sözleşmeli personelimiz bulunuyordu. Toplam 67 kişiden 26’sıyla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 10 kişiye BEKAŞ teklifi yapılmış fakat bunlardan 2’si bu teklifi kabul etmiştir. 41 kişi ile de sözleşmemiz yenilenme noktasına gelmiştir. Önümüzdeki mecliste de onaya sunulacaktır” dedi.
İşçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesinin sebebi ile ilgili de açıklamalara yer veren Özmural, “Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bir arkadaşımız bir milletvekilinin gelini seçime bir ay kala sekreter olarak işe başlamış, programcı olarak gözüküyor ve müfettiş raporlarında KDPS belgesi olmadan sözleşmeli memur yapılmış. Bir diğeri eğitmen kadrosuna atanmış. Üniversite mezunu olduğu halde evrağını gizlemiş ve lise diplomasını göstererek memur yapılmış. Bir gün bile eğitmenlik yapmamış. Bir diğer arkadaşımız kurumda hiçbir emeği yok iken 1 Mart 2019’da teknisyen olarak atanmış. Ve saç bakım güzellik uzmanı, bizim belediye böyle bir kadro olması mümkün değil. Bir diğer arkadaşımız Nevzat Doğan’ın korumasıydı. Kameran olarak atanmış. Kameraman maaşı almış ama hiçbir zaman kameramanlık yapmamış. Yine bir diğer isim, bir meclis üyesinin kardeşi seçime 1 ay kala sözleşmeli memur yapılmış. Zincirleme iftira suçundan 1 yıl 15 gün ceza almış. Hukuken de memur olması mümkün değil. Yine meclis üyelerinin yakınları KDPS belgeleri olmadan seçime 2 gün kala sözleşmeli memur yapılan isimler var. Nevzat Doğan’ın yeğenine BEKAŞ teklif edildi, fakat kendisi kabul etmedi. Bunları hepsi kamu zararıdır” diye konuştu.
“Bu raporlar belediyemizi denetleyen müfettiş tarafından ortaya çıkarıldı” ifadelerine yer veren Özmural, “Müfettiş böyle bir rapor sunduysa bizimde gereğini yapmamız gerekti. Biz bu raporlar doğrultusunda 41 arkadaşımızla yolumuza devam ettik. Diğer arkadaşlarla yollarımız ayrıldı. Buradan yola çıkarak görünen manzara şu; burada liyakat yok. Sınav yok. Akraba ve eş, dost kayırması vardır. Biz şimdi 41 arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Bu arkadaşlar geçmiş dönemde göreve alınan arkadaşlar. Şuan konuşulan konu ise 26 kişi. Bu 26 kişiye baktığımızda akraba ve yandaş olmak dışında hiçbir liyakat yoktur” şeklinde konuştu.
Sözleşmeleri yenilenmeyen işçilerin İzmit Belediyesi’ne yıllık maliyetleri 2.5 milyon TL olduğunu kaydeden Özmural, “Buradan tekrar söylüyorum. Eğer Nevzat Doğan o arkadaşları çok seviyorsa, o arkadaşları kendi şirketinde işe alabilir. Ama hikaye bu değil. Bu arkadaşların toplam belediye maliyeti yıllık 2.5 milyon TL. Kime yandaş, kime akrabaya, kime meclis üyesinin kardeşine. Bu arkadaşlar Nevzat Doğan’ın yapmış olduğu bu uygulamanın ceremesini çekiyor. Burada kamu zararı söz konusudur. Bu konuda ki hukuki süreç devam ediyor. Bu konuya neden olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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