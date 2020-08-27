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İzmit Belediyesinden telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adını kullanıp kentte yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.İzmit Belediyesi vatandaşların telefon dolancılarına karşı dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.İzmit Belediyesi, son günlerde dolandırıcıların, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak telefondan vatandaşları dolandırma amaçlı faaliyet gösterdiğini öğrendi.

İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adını kullanıp kentte yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İzmit Belediyesi vatandaşların telefon dolancılarına karşı dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.İzmit Belediyesi, son günlerde dolandırıcıların, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak telefondan vatandaşları dolandırma amaçlı faaliyet gösterdiğini öğrendi. Faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ile iletişim kurmak suretiyle yardım, para, burs ve bağış gibi isteklerde bulunulduğu öğrenilmesi ve konuyla ilgili olarak telefon numarası ve başka bir telefonla aranarak bu tür taleplerde bulunulduğunu fark eden İzmit Belediyesi, vatandaşların dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları için çağrıda bulundu. Vatandaşların dolandırıcılığa maruz kalınması durumunda şikayetlerini belediyeye ve adli mercilere bildirilmesi gerektiği açıklandı.

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