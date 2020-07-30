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İzmit Belediyesinden vatandaşa 25 bin kurban poşeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde vatandaşlara 25 bin kurban poşeti dağıttı.İzmit Belediyesi, Kurban Bayramında olası çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza etmesi adına 25 bin adet kurban poşeti dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde vatandaşlara 25 bin kurban poşeti dağıttı.
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramında olası çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza etmesi adına 25 bin adet kurban poşeti dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen kurban poşetleri, esnaf ve vatandaşı memnun etti. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası köy muhtarlıklarına kurban poşeti dağıtarak köylerde oluşacak kirliliğin de önüne geçti.
İzmit Belediyesi ekipleri, arife günü Modern Hayvan Pazarı’nda, bayramın birinci günü ise mezbahada kurban poşeti dağıtımına devam edecek.

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