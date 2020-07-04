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İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Hacıhasan, Serdar ve Gündoğdu mahallelerinde, yyabani otların temizlenmesi için çalışma yaptı.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, yabani otların biçim işlerine de hız kesmeden devam ettiriyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Hacıhasan, Serdar ve Gündoğdu mahallelerinde, yyabani otların temizlenmesi için çalışma yaptı.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, yabani otların biçim işlerine de hız kesmeden devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Hacıhasan, Serdar ve Gündoğdu mahallelerindeki kaldırım kenarlarında, boş arazilerde ve parklarda biriken yabani otları temizledi. Ekipler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uzayan otların hem gündelik hayatı olumsuz etkilememesi hem de görüntü kirliliği oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tüysüzler Parkı’nda mevsim normalinde uzayan otları biçen ekipler, parkı daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

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Akşam
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Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
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Basiskele
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