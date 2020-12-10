YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

İzmit Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.İzmit Belediyesine emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, ecrimisil, kira ve katı atık bedelleri, işgal harcı, idari para cezaları ve dava konusu olan borçları olan vatandaşların borçları yapılandırılabilecek.

İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.
İzmit Belediyesine emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, ecrimisil, kira ve katı atık bedelleri, işgal harcı, idari para cezaları ve dava konusu olan borçları olan vatandaşların borçları yapılandırılabilecek. Borcu olan vatandaşların yasa gereği faizi ve vergiye bağlı cezaları silinerek 18 eşit taksite kadar ödenebilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular 31 Aralık tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.
Yapılandırılan borçlar ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Ocak 2021’den tarihinde son bulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
12:58
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Gümüş Eczanesi
Izmit
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Gülten Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Derman Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.