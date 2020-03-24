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İzmit Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşa erzak yardımında bulundu.Dağköy Mahallesi’nde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 80 yaşındaki Paşa Öksüz, geçtiğimiz gün evinin önünden geçen İzmit Belediyesi hizmet aracını durdurarak korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, maddi durumunun yetersiz olması ve tek yaşaması nedeniyle erzak ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İzmit Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

İzmit Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşa erzak yardımında bulundu.
Dağköy Mahallesi’nde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 80 yaşındaki Paşa Öksüz, geçtiğimiz gün evinin önünden geçen İzmit Belediyesi hizmet aracını durdurarak korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, maddi durumunun yetersiz olması ve tek yaşaması nedeniyle erzak ihtiyacı olduğunu ifade etti. İzmit Belediyesi, 80 yaşındaki Paşa Öksüz’ün bu talebi doğrultusunda anında harekete geçerek Öksüz’e ihtiyacı olan kolonya ve erzak desteğinde bulundu.
Kendisine gelen bu destek sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Paşa Öksüz, “Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Sizleri de uğraştırdığım için hakkınızı helal edin. Allah hepimizi bu meretten kurtarsın” dedi.

İzmit Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

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