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  4. İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi’nde fazla enerji tüketimine yol açan tüm ışıklandırma armatürü yüzde 40 tasarruf yapacak şekilde değiştiriliyor.İzmit Belediyesi sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında belediye binası katlarındaki holler ve birim ofislerinin aydınlatma armatürlerini yenileyerek enerji ve bakım giderlerinden yüzde 40 oranında tasarruf sağladı.

İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

İzmit Belediyesi’nde fazla enerji tüketimine yol açan tüm ışıklandırma armatürü yüzde 40 tasarruf yapacak şekilde değiştiriliyor.
İzmit Belediyesi sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında belediye binası katlarındaki holler ve birim ofislerinin aydınlatma armatürlerini yenileyerek enerji ve bakım giderlerinden yüzde 40 oranında tasarruf sağladı. Belediye ışıklandırmasında kullanılan 600 adet beyaz ışık floresan lambalar, gün ışığı veren LED ışıklandırma armatürleriyle değiştirilerek hem enerji tasarrufu hem de hizmet için gelen vatandaşlara ve çalışan personele daha konforlu bir ortam sağlandı.
Isıtma ve soğutma sistemlerinde de tasarrufa gidecek olan belediye kullanım dışı kalan aydınlatma armatürlerini farklı alanlarda kullanabilmek üzere depoya kaldırdı.

İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

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