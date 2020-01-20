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  4. İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından öğrencilere karne tatili hediyesi olarak duyurulan ücretsiz yüzme kursu başladı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öğrencilere sömestr tatili için müjdelediği ücretsiz yüzme kursu dersleri ilk gününde yoğun ilgi gördü.

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

İzmit Belediyesi tarafından öğrencilere karne tatili hediyesi olarak duyurulan ücretsiz yüzme kursu başladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öğrencilere sömestr tatili için müjdelediği ücretsiz yüzme kursu dersleri ilk gününde yoğun ilgi gördü. 8-14 yaş arasında çocuklar için İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yüzme eğitimi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Eğitimler sömestr tatili boyunca Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilmeye devam edecek.
Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark tesislerine kurs için kayıtlar sürüyor. Kursa katılmak isteyenler, kayıt formunu doldurarak bone, terlik, havlu, mayo ve şort gibi malzemelerle ücretsiz yüzme kursundan faydalanabiliyor. Günde 3 seans üzerinden yapılan eğitimler kapsamında ders günleri Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe olacak şekilde ayarlandı. Haftada 3 gün gerçekleşecek eğitimlerin saatleri ise 09.00-10.00, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri olarak belirlendi.

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

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Golcuk
Çınar Eczanesi
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