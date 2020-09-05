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İzmit Belediyesi’nin yeni bando ekibinden her cuma müzik resitali

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kurulan İzmit Belediyesi Bando Ekibi, her cuma günü saat 17.00’te Fethiye Caddesi’nden İzmit Belediyesi önüne kadar performans sergiliyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ağustos ayında kurulan İzmit Belediyesi Bando Ekibi, her hafta cuma günü Fethiye Caddesi’nden başlayarak yürüyüş yolu üzerinden İzmit Belediyesi önüne kadar güncel parçalar ve marşlar eşliğinde performans sergiliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kurulan İzmit Belediyesi Bando Ekibi, her cuma günü saat 17.00’te Fethiye Caddesi’nden İzmit Belediyesi önüne kadar performans sergiliyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ağustos ayında kurulan İzmit Belediyesi Bando Ekibi, her hafta cuma günü Fethiye Caddesi’nden başlayarak yürüyüş yolu üzerinden İzmit Belediyesi önüne kadar güncel parçalar ve marşlar eşliğinde performans sergiliyor. Bando ekibinin dün gerçekleştirdiği ilk performansa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken çalınan parçalar hep bir ağızdan söylendi.
Vatandaşlar, her cuma günü Fethiye Caddesi’nden başlayıp İzmit Belediyesi önüne kadar müzik zevki yaşatacak olan bando ekibiyle birlikte haftanın stresini atma fırsatı yakalayacak.

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