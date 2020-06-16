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İzmit Belediyespor, Elif Emirtekin'i transfer etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor, Elif Emirtekin'i transfer etti

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, Elif Emirtekin'le anlaşma sağladıklarını söyledi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Elif Emirtekin'le anlaştıklarını ifade eden Koştur, "Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için kadromuzu geniş tutmaya çalışıyoruz. Az maliyetli ancak bize fazla katkı sağlayacak sporcularla yola devam etmek istediğimiz için sürekli çalışıyoruz. Başantrenörümüzle toplantılar yapıyoruz. İyi bir takım kurmak hedefiyle faaliyetlerimiz sürüyor." diye konuştu.

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