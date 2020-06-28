İzmit Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılım başvurusu yaptı

TBF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Kocaeli takımı sezonu 31 puanla 5. sırada tamamladı.

Adana'da 7 Mart'ta yapılan final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 77-61 mağlup olan İzmit temsilcisi, tarihinde bir ilki başarma şansını kaybetti.

Bazı takımların FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle federasyon tarafından gönderilen yazıya İzmit ekibinin yöneticileri, bu organizasyona katılmak istediklerine dair cevap verdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama durumu bulunan İzmit Belediyespor, bir yandan federasyondan gelecek yazıyı beklerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyespor'un, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ön elemeyi geçememesi durumunda yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

- "Avrupa Ligi'yle ilgili başvurumuzu yaptık"

Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBF tarafından kendilerine gönderilen yazıya FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerine dair cevap verdiklerini söyledi.

Bazı takımların FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle kendilerine ön elemeye katılma durumu olduğunu aktaran Koştur, şöyle konuştu:

"Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'ın katılmaları durumunda biz ön eleme oynayacağız. Eğer başvurmasına rağmen Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray 'FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne gitmeyeceğiz' derlerse biz direkt katılım sağlayacağız. Diğer türlü ön eleme oynayarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'yle ilgili başvurumuzu yaptık, TBF'nin vereceği cevaba göre hareket edeceğiz."