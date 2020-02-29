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İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı Tekirdağ’dan galibiyetle döndü

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, U-16 Kızlar 1.

İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı Tekirdağ’dan galibiyetle döndü

İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, U-16 Kızlar 1. Bölge Şampiyonasında finale adını yazdırdı.
Tekirdağ’da yapılan U-16 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası müsabakalarının ilk gününde Bandırma temsilcisine 72-41 mağlup olan İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Kırklareli temsilcisi Erginspor’u 69-33 ve Yalova temsilcisi Zirve Gençlik takımını 54-30 skorla yenerek finale kalmayı başardı. Finalde Bursa Ayyıldız Spor ile eşleşen İzmit temsilcisi, müsabakayı 54-30 skorla kazanarak Ordu ve Samsun’da 2 grup halinde yapılacak olan Anadolu Bölgeler Finali’ne gitmeye hak kazandı.
Müsabaka sonrası sporcular heyecanını “İzmit’in çocuğu herkese yeter” sloganları ile dile getirdi. İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı oyuncuları, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e verdikleri, “Tekirdağ’dan kupayla geleceğiz” sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı Tekirdağ’dan galibiyetle döndü

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