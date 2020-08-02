İzmit Beleyesi Online Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu

İzmit Belediyesinin, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Kocaeli İl Temsilciliği, TSF İzmit Temsilciliği ve İzmit Kent Konseyi iş birliğinde bu sene ilk kez düzenlediği Online Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu.

"Evde satranç var" kampanyası ile gündeme gelen İzmit Belediyesi, TSF İl Temsilciliği, TSF İlçe Temsilciliği ve İzmit Kent Konseyi organizasyonu ile Türkiye’nin dört bir yanından satrançseverler buluştu. 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Online Satranç Turnuvasında, yarışmacılar yaş gruplarına göre dört ayrı kategoride karşılaştı. 8 yaş ve altında Emir Aras Zor, 10 yaş ve altında Tuğrul Türel, 14 yaş ve altında Burak Kaplancan, açık kategoride ise Ege Alpin birinci oldu.

Yarışmacılar, küçüklerde 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride yarıştı. Sporcular, satranç turnuvalarında en adil olarak görülen İsviçre Sistemi’ni kullandı. Gelenekselleşmesi hedeflenen ilk online satranç turnuvasına İzmit ev sahipliği yaptı. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, madalya ve saatli satranç seti hediye edildi. Online Satranç Turnuvası, Belsa Plaza B Blok’ta gerçekleştirilen temsili maç ile başladı. Temsili maç öncesi konuşan İzmit Online Satranç Turnuvası Başhakemi Gökhan Ulutaş, “İzmit Belediyesinin desteği ile ilk turnuvamızı gerçekleştirdik. Pandemi süreci ile ilk turnuvamızı online olarak gerçekleştirdik ancak bundan sonraki süreçte turnuvalarımızı geleneksel hale getirip birebir uygulamayı istiyoruz” dedi.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise, “20 Temmuz Dünya Satranç Günü sebebiyle İzmit Belediyesi, TSF Kocaeli İl Temsilciliği ve İzmit Kent Konseyi olarak Online Satranç Turnuvası düzenlemeyi planladık. Kocaeli İl Temsilciliği ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in desteği ile 4 ayrı kategoride gençlerin yarıştığı satranç şampiyonası gerçekleştirildi. Bu anlamda hem satranç camiasına hem İzmit Belediye Başkanıma hem de hakem ve temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından yarışmada dereceye girenler belirlendi.



