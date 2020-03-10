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İzmit caddeleri renklendiriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 15:03 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar ile cadde ve sokaklar renklendiriliyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirdiği boyama çalışmaları ile cadde ve sokakları renklendirerek bahara hazır hale getiriyor.

İzmit caddeleri renklendiriliyor

İzmit Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar ile cadde ve sokaklar renklendiriliyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirdiği boyama çalışmaları ile cadde ve sokakları renklendirerek bahara hazır hale getiriyor. Kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Cemil Karakadılar Caddesi’nde kaldırım boyama çalışması gerçekleştirerek, sokağı rengarenk bir görüntüye kavuşturdu. Parklanmayı engellemek için konulan taşlar da, gece karanlığında görünür hale geldi. Bölge esnafı ve vatandaşlar, çalışmalar için ekiplere teşekkür ettiler.
Öte yandan İzmit Belediyesi, iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere iç mimar alınacağını duyurdu. Personel alımı için müracaatlar 06-13 Mart tarihileri arasında Belediyenin internet sayfası üzerinden yapılabilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların duyurusu 19 Mart tarihinde belediye sayfasından yapılacak. Sınavda başarı gösteren adaylar mülakata çağrılacak. Mülakat ise 27 Mart Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İzmit caddeleri renklendiriliyor

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