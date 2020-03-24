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İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını dezenfekte etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında kentin tüm sokaklarını köşe bucak temizleyen İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nde dezenfekte çalışması yaptı.İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını dezenfekte etti

Korona virüsle mücadele kapsamında kentin tüm sokaklarını köşe bucak temizleyen İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nde dezenfekte çalışması yaptı.
İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kentin tüm mahallelerinde çalışmaları aynı özveriyle yürüten ekipler, bugün Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi ve bağlı sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar mahallede çalışan ekipler, sokak aralarına kadar dezenfekte işlemi yaptı.
Öte yandan, ekipler pazartesi günleri Tavşantepe semt pazarının kurulduğu Zengin Sokak ve Tavşantepe Caddesi’nde de temizlik çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar Tavşantepe Mahallesi’nde çalışan ekipler, dezenfekte işlemlerini tamamladı.

İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını dezenfekte etti

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