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İzmit halkı bayram coşkusunda buluştu

22.04.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Halk Bayramlaşması programında çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

İzmit halkı bayram coşkusunda buluştu

İzmit Belediyesi Ramazan Bayramı’nın ilk günü geleneksel hale gelen Halk Bayramlaşma programını, Belediye Meydanı’nda gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinden itibaren çocuklar için şenlik havasında, eğlenceli etkinlikler ve ikramlarla başlayan program ilerleyen saatlerde tam bir bayram havası yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaşadığımız felaketlerden hepimiz etkilendik. En büyük duamız, felaketlerden etkilenen insanların yaralarının sarılması, bir an önce ihtiyaçlarının giderilmesidir. Elbette hayat devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız ama yine de bayramlarımızı coşku içerisinde birlikte kutlamamız gerekiyor. Bu sene çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın içerisinde aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda bulunuyor. İki bayramı beraber kutlayacağız. 3 gün boyunca çeşitlik etkinlerimiz İzmit Belediye Meydanında olacak. İzmit Belediyesi Kadın Basketbol takımımız 23 Nisan tarihinde yarı final maçına çıkacak. Bizi o önemli maçta yalnız bırakmayın. Güzel bir maç keyfini beraber yaşayalım istiyoruz. Bütün milletimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Kötülüklerden uzak bir bayram geçirmeyi rabbim nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu Aysel Gürel Şarkıları, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu konseri gerçekleşti. Gerçekleşen şenliklerde yüzlerce çocuk ve aileleri doyasıya eğlendi.

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