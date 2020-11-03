İzmit halkının yardımları İzmir’e ulaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmir depremzedelerinin ihtiyaçları için yaptığı yardım çağrısıyla toplanan temel ihtiyaç malzemeleri depremzedelere ulaştırıldı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi bölgedeki depremzedelerin yaralarını biraz olsun sarmak için gönüllülük esaslı çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen depremin hemen ardından İzmir’e giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in depremden etkilenen vatandaşlar için İzmit halkına yaptığı yardım çağrısı kısa sürede sonuç bularak toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi İzmir’e ulaştı.

Gece saatlerinde İzmit’ten yola çıkan yardım tırı depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesine giderken burada yardım tırını Bayraklı Belediyesi ekipleri karşıladı. Bayraklı Belediyesinin yardım deposuna indirilen üzerinde ‘İzmit halkının hediyesidir’ yazan yardım kolileri depremzedelerin ihtiyaçlarına göre ekipler tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Böylelikle İzmit Belediyesi yaşanan doğal afetler sonrasında üçüncü tırını da İzmir’e göndermiş oldu. İzmit Belediyesinin tam donanımlı ve eğitimli olan arama kurtarma ekibi İZBAK’ın bölgede yaptığı çalışmalar ise büyük bir takdirle karşılandı.

