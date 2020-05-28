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İzmit, Kandıra ve Kartepe’de su kesintisi yaşanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışması nedeni ile Kartepe İzmit ve Kandıra ilçelerinin su kesintisine gidilecek.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00 ile 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışması nedeni ile Kartepe İzmit ve Kandıra ilçelerinin su kesintisine gidilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00 ile 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacak. Çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesi Süleymaniye Mahallesi bölgesinde yapılan çalışmalarda Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattı borularının yol platformunun altında kalan kısımlarının deplase çalışmaları tamamlandı.
Deplase çalışması yapılan kısmın bağlantılarının yapılıp devreye alınması için 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00 ile 30 Mayıs Cumartesi Günü saat 10.00 arasında 12 saatlik su kesintisi yapılacak. İzmit ilçesinde Akmeşe, Ambarcı, Arpalık İhsaniye, Bağlıca, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Böğürgen, Çavuşoğlu, Çubuklu Osmaniye, Dağköy Durhasan, Düğmeciler, Emirhan, Eseler,Gedikli Gökçeören, Gülbahçe Kadriye, Güvercinlik, Hakkaniye, Hasancıklar, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Mecidiye, Nebihocalar, Orhaniye, Ortaburun, Sapakpınar, Sarışeyh, Sultaniye, Sülaymaniye, Süverler, Şahinler, Yassıbağ ,Yenice, Zeytinburnu, Kurtdere Ayvalı ve Karaabdülbaki mahalleleri su kesintisinden etkileyecek.
Kandıra ilçesinde ise su kesintisinin yaşanacağı mahalleler Akçakese, Kocakaymaz, Goncaaydın, Topluca, Sepetçi, Kırkarmut, Hatipler, Kayıplar, İmrallar, Nefsikaymaz, Ömerli, Tekeşinler, Saltıklar, Karakiraz, Yahyalar, Koruklar, Beşkeş, Aksakalar, Sakallar ve Hüdaverdiler olacak. Kartepe’de ise Uzuntarla ve Ketence mahallelerine su verilemeyecektir.

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