YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

16.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir limanda "Panama" bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekerek kirliliğin yayılmasını önledi.

Denize, hidrolik yağ sızıntısı döktüğü belirlenen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
PARTNERBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyinBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyin
Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadıKocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:51
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Aıle Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Elif Şifa Eczanesi
Izmit
Yenıcuma Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Korfez
Ceylan Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.