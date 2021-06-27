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İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj yoğunluğu azaldı

27.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj yoğunluğu azaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin bazı sahillerinde müsilajın (deniz salyası) yer yer etkisini gösterdiği, belirli bölgelerde ise yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İzmit Körfezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında deniz salyası, deniz denetim uçağıyla etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla toplanıyor.

Müsilajın, bazı sahil ve limanlarda etkisini sürdürdüğü, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Öte yandan Karamürsel ilçesinde mavi bayraklı Altın Kemer plajında ve Ereğli Mahallesi'nde bulunan halk plajlarında bazı vatandaşlar salyanın ulaşmadığı yerlerde çocuklarıyla denize girdi.

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