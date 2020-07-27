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İzmit köy yollarına kaldırım yapılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir, İzmit ilçesi Akmeşe Köyü’nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.Cadde ve sokaklarda yayaların, güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırımların bulunması önem taşıyor.

İzmit köy yollarına kaldırım yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir, İzmit ilçesi Akmeşe Köyü’nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.
Cadde ve sokaklarda yayaların, güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırımların bulunması önem taşıyor. Şehir merkezlerinde inşa ettiği kaldırımlar ile yayaların hareket alanını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda da kaldırım imalatları yapıyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri İzmit ilçesi Akmeşe Köyü ana yolunda kaldırım imalatı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Akmeşe Köyü ana yolunda karşılıklı olarak toplam 400 metre beton kaldırım imalatı yapıldı.
Araçlar için yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların da can güvenliği için yol kenarlarına kaldırım inşasını her geçen gün fazlalaştırıyor. Yol kenarlarındaki kaldırımlar, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürümesini sağlıyor.

İzmit köy yollarına kaldırım yapılıyor

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