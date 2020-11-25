YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nden civardaki köylere ulaşımı kolaylaştıracak 4.5 kilometrelik yol için asfalt serimi çalışmaları başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 kilometrelik 3 şeritli yol için çalışmalar devam ediyor.

İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nden civardaki köylere ulaşımı kolaylaştıracak 4.5 kilometrelik yol için asfalt serimi çalışmaları başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 kilometrelik 3 şeritli yol için çalışmalar devam ediyor. 90 bin ton asfaltın kullanılacağı 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.
Üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde kapalı yağmur suyu kanal çalışmalarının tamamlanması sonrası asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Gündoğdu Tepeköy’de yama, İmamoğlu Sokak’ta da asfalt serimi çalışmaları yapıldı. Çarşıbaşı Caddesi’nden civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapılacak.

İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Elif Eczanesi
Izmit
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.