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İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs salgının olduğu bu dönemde çalışmalarını sosyal mesafeyi koruyarak sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs salgının olduğu bu dönemde çalışmalarını sosyal mesafeyi koruyarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakımı ve onarımı gerçekleştirildi.
Bakım ve onarım çalışması Leyla Atakan Caddesinde ve bin metrelik kısımda yapılı. Bu kapsamda bozulan noktalarda asfalt yama uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler bitirdikleri yama çalışmalarında 32 ton asfalt kullandı. Böylece İzmit ilçesinin en önemli caddelerinden olan Leyla Atakan Caddesi daha konforlu olması sağlandı.

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