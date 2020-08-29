İzmit Namazgah Şehitliği 30 Ağustos’a hazırlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı için şehitliği hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehitlik içerisinde bulunan alanlarda boyama ve temizlik çalışması yaparak ay yıldızlı Türk bayraklarını yenilendi. Şehitlik rengarenk çiçeklerle bezendi.

Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlanıyor.

