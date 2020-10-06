YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak amacıyla kentin simgesi olan Saat Kulesi’ni kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı.İzmit Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak amacıyla ilçenin simgesi olan Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı.

İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

İzmit Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak amacıyla kentin simgesi olan Saat Kulesi’ni kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı.
İzmit Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak amacıyla ilçenin simgesi olan Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı. Azerbaycan’ın her zaman yanlarında olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesi için mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla kentin simgelerinden Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırdık. İki devlet tek millet anlayışı ile Azerbaycan halkının mücadelesinde yalnız olmadığını belirmek istiyoruz. Toprağı için mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da akademik yıl açılış törenine katıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da akademik yıl açılış törenine katıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:53
İkindi
16:06
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Izmit
Osmangazi Eczanesi
Darica
Melis Eczanesi
Gebze
Merkez Eczanesi
Basiskele
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İzmit’in sağlığı için önemli protokol
İzmit’in sağlığı için önemli protokol
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.