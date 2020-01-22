YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit semalarında Türk bayrağı dalgalanacak

İzmit semalarında Türk bayrağı dalgalanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

İzmit’te yaklaşık 3 yıl önce tarihi Orhan Camii’nin taş duvarının yıkılması sonucu kaldırılan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği tekrar yerine konulup Türk bayrağı göndere çekilecek.İzmit’in Orhan Mahallesi Tarihi Orhan Camii bölgesinde bulunan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği, 2017 yılında caminin tarihi taş duvarının yıkılmasının ardından can ve mal güvenliği nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı.

İzmit’te yaklaşık 3 yıl önce tarihi Orhan Camii’nin taş duvarının yıkılması sonucu kaldırılan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği tekrar yerine konulup Türk bayrağı göndere çekilecek.
İzmit’in Orhan Mahallesi Tarihi Orhan Camii bölgesinde bulunan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği, 2017 yılında caminin tarihi taş duvarının yıkılmasının ardından can ve mal güvenliği nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Orhan Camii’nin taş duvarının kurul onaylı projesine göre onarılması sürecinin tamamlanmasının ardından dev bayrak direğinin tekrar yerine dikilmesi çalışmalarına başlandı.
İzmit Belediyesinin ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almasının ardından İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 30 metrelik bayrak direğinin yeniden yerine konma süreci başlatıldı. Bayrak direği yerine dikildikten sonra Türk bayrağı yeniden İzmit semalarında dalgalanmaya başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Başkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladıBaşkan Halk Gününde genç konuklarını ağırladı
Temel itfaiyeci eğitiminden yararlanan itfaiye eri sayısı 2110’na ulaştıTemel itfaiyeci eğitiminden yararlanan itfaiye eri sayısı 2110’na ulaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Palandöken Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Ece Eczanesi
Derince
Saygılı Eczanesi
Izmit
Meral Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi

Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.